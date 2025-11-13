Desa Deri ve Sanayi Ticaret stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Desa Deri ve Sanayi Ticaret hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 817,5 Millionen TRY – ein Plus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Desa Deri ve Sanayi Ticaret 723,5 Millionen TRY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at