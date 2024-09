Desa Deri ve Sanayi Ticaret: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Desa Deri ve Sanayi Ticaret stellte am 10.09.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,60 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,780 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 654,2 Millionen TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 429,6 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at