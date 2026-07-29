Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes, SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes, SA stellte am 27.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,460 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,9 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes, SA einen Umsatz von 12,2 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at