Descartes Systems Group Aktie
WKN: 913612 / ISIN: CA2499061083
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03.06.2026 23:21:57
Descartes Q1 Profit Jumps On Revenue Growth
(RTTNews) - Descartes Systems Group Inc. (DSGX) on Wednesday reported first-quarter results, with profit increasing from last year, driven by revenue growth.
Net income for the quarter climbed to $48.5 million, or $0.55 per share, from $36.2 million, or $0.41 per share, in the prior-year quarter.
Revenue increased to $193.6 million from $168.7 million a year earlier. Services revenue, which accounted for 93% of total revenue, rose 15.3% to $180.5 million.
Gross margin improved to 78% from 76%.
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