Descartes Systems Group Aktie

Descartes Systems Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913612 / ISIN: CA2499061083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Watchlist
>
03.06.2026 23:21:57

Descartes Q1 Profit Jumps On Revenue Growth

(RTTNews) - Descartes Systems Group Inc. (DSGX) on Wednesday reported first-quarter results, with profit increasing from last year, driven by revenue growth.

Net income for the quarter climbed to $48.5 million, or $0.55 per share, from $36.2 million, or $0.41 per share, in the prior-year quarter.

Revenue increased to $193.6 million from $168.7 million a year earlier. Services revenue, which accounted for 93% of total revenue, rose 15.3% to $180.5 million.

Gross margin improved to 78% from 76%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Descartes Systems Group Inc.

mehr Nachrichten