Descartes Systems Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Descartes Systems Group hat am 03.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,75 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Descartes Systems Group 0,580 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,62 Prozent auf 265,4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 239,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at