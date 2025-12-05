|
Descartes Systems Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Descartes Systems Group hat am 03.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,69 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 CAD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 230,5 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260,5 Millionen CAD ausgewiesen.
