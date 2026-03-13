Descartes Systems Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Descartes Systems Group hat sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,72 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Descartes Systems Group 0,610 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Descartes Systems Group im vergangenen Quartal 267,4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Descartes Systems Group 237,8 Millionen CAD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,60 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,26 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Descartes Systems Group im vergangenen Geschäftsjahr 1,02 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Descartes Systems Group 897,09 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at