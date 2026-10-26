Desenio Group Registered legte Quartalsergebnis vor

Desenio Group Registered hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 182,8 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 167,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at