Desert Control AS Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Desert Control AS Registered veröffentlichte am 25.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,462 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Desert Control AS Registered -179,000 NOK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 628,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,04 Millionen NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7,58 Millionen NOK ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,462 NOK je Aktie sowie einem Umsatz von 7,58 Millionen NOK gelegen.

Redaktion finanzen.at