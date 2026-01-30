Desert Mountain Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Desert Mountain Energy hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 0,0 Millionen CAD gegenüber -0,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 55,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,38 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,86 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at