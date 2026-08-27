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27.08.2026 06:31:29
Desert Star Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Desert Star Resources lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 CAD. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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