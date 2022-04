Deshalb bleibt der Euro weiterhin bei knapp 1,09 US-Dollar

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0880 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf genau 1,09 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag blicken die Marktteilnehmer vor allem auf Inflationszahlen aus den USA. Die Regierung veröffentlicht ihre Daten für März. Es wird mit einer Inflationsrate von mehr als acht Prozent gerechnet. Im Februar hatte die Teuerung knapp acht Prozent betragen. Das war der höchste Wert seit etwa 40 Jahren gewesen.

In Deutschland werden die monatlichen Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts erwartet. Analysten rechnen mit einer erneuten Eintrübung. Im März war der Konjunkturindikator so stark eingebrochen wie nie zuvor. Grund war der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die befürchteten wirtschaftlichen Folgen auch aufgrund der scharfen Sanktionen westlicher Länder.

/bgf/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)