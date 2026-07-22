Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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22.07.2026 12:00:00
Design Bold. Win Big. Der Gewinner des MINI Creative AI Contest fährt 10 Monate einen MINI Cooper SE im eigenen Siegerlook
KI-Design wird Realität +++ Interaktive Installation in der BMW Welt macht MINI Design erlebbar +++ Community und MINI Design Team wählen SiegerlookWeiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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