Design Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Design Therapeutics hat am 09.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Design Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,240 USD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,220 USD. Im Vorjahr hatten -0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at