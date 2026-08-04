Design Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Design Therapeutics hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,340 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at