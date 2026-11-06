Design Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Design Therapeutics hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at