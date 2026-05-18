Design Therapeutics Shares Drop 26% Despite Positive Friedreich Ataxia Trial Data

(RTTNews) - Design Therapeutics, Inc. (DSGN) shares fell 25.72 percent to $10.68, down $3.69 on Monday, despite the company reporting positive biomarker and clinical data from its ongoing Phase 1/2 RESTORE-FA trial evaluating DT-216P2 for Friedreich ataxia.

The stock is currently trading at $10.68, compared with a previous close of $14.37 on the Nasdaq. It opened at $15.94 and traded between $10.45 and $16.95 during the session, with volume reaching 3.81 million shares, well above the average daily volume of 397,863 shares.

The company said DT-216P2 increased frataxin expression and produced dose-dependent clinical improvements. In the highest dose cohort, patients showed an average 6.4-point improvement in the modified Friedreich's Ataxia Rating Scale after four weeks of treatment, along with gains in stability and fatigue scores.

Design Therapeutics shares have traded between $3.31 and $17.25 over the past 52 weeks.