BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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12.06.2026 15:00:00
Design trifft Performance: Das BMW M Concept Neue Klasse - Weltpremiere bei den 24 Stunden von Le Mans.
+++ Ausblick auf die neue Designsprache für High-Performance-Automobile der BMW M GmbH +++ Neue Interpretation von Dynamik, Agilität und Präzision bei BMW M +++ Design und Technologie aus dem Motorsport +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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