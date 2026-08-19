dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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19.08.2026 02:00:00
Design und Esskultur: Die sechs schönsten Restaurants der Welt
Essen ist Erinnerung, Tradition, Familie – und in der Haute Cuisine steht es seit Langem im Dialog mit Design und Architektur und ist Teil einer umfassenderen Erzählung geworden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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