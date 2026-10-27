The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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27.10.2026 10:02:00
Designer Betsey Johnson takes $7 million SoCal home off the market
Betsey Johnson has taken her newly rebuilt Hidden Hills, Calif., home off the market after cutting the price once since it was listed in July.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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