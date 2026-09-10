DS a Aktie
WKN DE: A2PGSF / ISIN: US2505651081
|
10.09.2026 12:56:03
Designer Brands Inc. Announces Climb In Q2 Profit
(RTTNews) - Designer Brands Inc. (DBI) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $17.56 million, or $0.31 per share. This compares with $10.54 million, or $0.21 per share, last year.
Excluding items, Designer Brands Inc. reported adjusted earnings of $19.23 million or $0.34 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.2% to $730.63 million from $739.76 million last year.
Designer Brands Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.56 Mln. vs. $10.54 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.21 last year. -Revenue: $730.63 Mln vs. $739.76 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.47 To $ 0.52
2026 Financial Outlook: Flat to Up 1%
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DSW Inc Registered Shs -A-
|
09.09.26
|Ausblick: DSW A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.08.26
|Erste Schätzungen: DSW A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
25.05.26
|Erste Schätzungen: DSW A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.03.26
|Ausblick: DSW A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu DSW Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DSW Inc Registered Shs -A-
|5,05
|12,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.