DS a Aktie
WKN DE: A2PGSF / ISIN: US2505651081
|
09.12.2025 12:58:55
Designer Brands Inc. Profit Rises In Q3
(RTTNews) - Designer Brands Inc. (DBI) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $18.22 million, or $0.35 per share. This compares with $13.01 million, or $0.24 per share, last year.
Excluding items, Designer Brands Inc. reported adjusted earnings of $19.62 million or $0.38 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.2% to $752.41 million from $777.19 million last year.
Designer Brands Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.22 Mln. vs. $13.01 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.24 last year. -Revenue: $752.41 Mln vs. $777.19 Mln last year.
