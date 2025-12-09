Designer Brands Inc. Profit Rises In Q3

(RTTNews) - Designer Brands Inc. (DBI) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $18.22 million, or $0.35 per share. This compares with $13.01 million, or $0.24 per share, last year.

Excluding items, Designer Brands Inc. reported adjusted earnings of $19.62 million or $0.38 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.2% to $752.41 million from $777.19 million last year.

Designer Brands Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $18.22 Mln. vs. $13.01 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.24 last year. -Revenue: $752.41 Mln vs. $777.19 Mln last year.