Designierte Siemens-Finanzvorständin Veronika Bienert übernimmt zum 1. April

DOW JONES--Die designierte Siemens-Finanzvorständin Veronika Bienert wird ihr Amt zum 1. April antreten. Das gab der DAX-Konzern im Anschluss an eine Sitzung des Aufsichtsrats bekannt. Veronika Bienert war bereits im November vergangenen Jahres zur Nachfolgerin von Ralf Thomas gekürt worden, der genaue Zeitpunkt ihres Amtsantritts stand damals allerdings noch nicht fest. Thomas, der mehr als ein Jahrzehnt als Finanzvorstand bei Siemens tätig ist, wird den weiteren Angaben zufolge auf eigenen Wunsch mit Ablauf des 13. Mai aus dem Vorstand ausscheiden und dem Aufsichtsrat und dem Vorstand bis zum regulären Ende seiner Amtszeit im Dezember als Berater zur Verfügung stehen.

Mit Wirkung zum 1. Juli soll zudem Vorstandsmitglied Peter Körte zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben die Verantwortung für Smart Infrastructure von Matthias Rebellius übernehmen, der nach Ablauf seiner Amtszeit auf eigenen Wunsch aus dem Siemens-Vorstand ausscheidet.

