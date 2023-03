Designierter IHS-Chef Bonin forscht zu Arbeitsmarkt und Sozialpolitik

Nach mehreren Anläufen hat das Institut für Höhere Studien (IHS) mit Holger Bonin einen dauerhaften Chef gefunden, am Dienstag wird er der Öffentlichkeit vorgestellt. Den Chef-Posten beim IHS übernimmt Bonin ab dem 1. Juli 2022. Der deutsche Ökonom mit den Forschungsschwerpunkten Arbeitsmarkt und Sozialpolitik ist aktuell Forschungsdirektor des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn und lehrt als Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Kassel.

Laut seinem Lebenslauf hat der Volkswirt auch in unterschiedlichen Positionen die deutsche Bundesregierung beraten. Aktuell sei Bonin Mitglied des Expertenbeirats zum Fachkräftemonitoring des deutschen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Zudem gehörte er in der Vergangenheit der Expertenkommission Forschung und Innovation an und arbeitete am zweiten Gleichstellungsbericht der deutschen Regierung mit. Des Weiteren ist er Mitglied in mehreren Ausschüssen des Vereins für Socialpolitik, einer bekannten Vereinigung von Wirtschaftswissenschafterinnen und - wissenschaftern.

Holger Bonin wurde 1968 im Nordrhein-westfälischen Wermelskirchen, in der Nähe von Köln, als Sohn einer Arbeiterfamilie geboren, wie das IHS auf APA-Nachfrage schreibt. Als erster der Familie studierte Bonin und schloss 1995 als Diplom-Volkswirt an der Universität Kiel ab. 2001 promovierte er in Freiburg bei seinem Doktorvater Bernd Raffelhüschen zur "Theorie und Praxis der Generationenbilanzierung".

Zwischen 2000 und 2007 war Bonin dann bereits einmal in verschiedenen Positionen für das IZA tätig. Nach einem kurzweiligen Wechsel zum Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin forschte der designierte IHS-Chef dann von 2007 bis 2016 beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Seit 2012 ist er zudem Professor an der Uni Kassel.

Medial ist Bonin in Deutschland immer wieder zu den Themen Digitalisierung und Arbeitswelt sowie Fachkräftemangel und Migration befragt worden. Beim letzteren Thema hat sich Bonin in Interviews zwar differenziert geäußert, sich per saldo aber klar für Arbeitsmigration ausgesprochen. Er sah darin eine Möglichkeit, den Arbeitskräftemangel zu lindern. In der Wochenzeitung Zeit sagte er beispielsweise mit Bezug auf die entsprechende Debatte in Deutschland: "Ich würde ganz unbürokratisch ein auf wenige Monate befristetes Visum zur Arbeitssuche einführen, verbunden mit der Möglichkeit zu einer Probearbeit bei potenziellen Arbeitgebern."

spo/cgh