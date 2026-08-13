Ama Corporation Aktie
WKN DE: A3CTHN / ISIN: GB00BNKGZC51
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13.08.2026 13:23:00
Desinfec’t-AMA live auf Discord: Wir beantworten eure Fragen
Am 13. August beantworten Peter Siering und Dennis Schirrmacher eure Fragen zu Desinfec’t 2026 live auf dem neuen heise- & c’t-Discord-Server.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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