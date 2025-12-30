Entertainment Holdings Aktie
ISIN: US29385H1068
|
30.12.2025 09:35:27
Despite 2025’s high-profile closures, Singapore’s retail and entertainment sectors are not shrinking: observers
Exits by notable brands from Cathay Cineplexes to Eggslut likely signal market recalibration rather than a contraction, they sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
