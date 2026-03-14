Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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14.03.2026 10:05:00
Despite 311 Pages of Criticism, NASA Still Won't Cancel the Boeing Starliner
NASA is not happy with Boeing (NYSE: BA).A little over six years ago, Boeing flew the first uncrewed Orbital Flight Test of its new CST-100 Starliner, attempting to dock the spacecraft with the International Space Station (ISS) -- and failing. Two years later, Starliner did successfully reach ISS (albeit with some glitches along the way). But when Boeing went for three in 2024 -- this time with astronauts on board -- it ended up stranding the astronauts on ISS for months longer than planned until they were finally rescued by a SpaceX spacecraft. Starliner hasn't flown since... and a new NASA report raises doubts about whether it should ever fly again.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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