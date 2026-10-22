Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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22.10.2026 18:15:02
Despite a Volatile Quarter, This 16%-Yielding Dividend Looks Safe
The third quarter was very challenging for fixed-income investors such as Annaly Capital Management (NYSE:NLY). A surge in the 10-year Treasury rate to a multi-decade high caused significant volatility. Despite that, the mortgage REIT's earnings available for distribution (EAD) rose in the period, more than covering its 16%-yielding dividend.
That makes it a potentially attractive option for investors seeking a super-sized dividend yield.
Image source: Getty Images.
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