International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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26.08.2026 07:19:34
Despite international bans, landmines are back in force
It was considered a major achievement when most countries in the world agreed to ban anti-personnel mines in the 1990s. But given the Russia-Ukraine war, the situation in Europe is changing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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