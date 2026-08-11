Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
11.08.2026 15:17:00
Despite More Tech Investments, Coca-Cola Stock Is a Top 5 Holding in Berkshire Hathaway's Portfolio
The new era of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) under CEO Greg Abel suggests greater comfort with owning tech stocks for the conglomerate. Apple and Alphabet are now two of Berkshire's top five holdings.That said, one of Berkshire's other top holdings has nothing to do with tech or artificial intelligence. Coca-Cola (NYSE: KO) is Berkshire's third-largest holding, accounting for 9.8% of the total portfolio. And there's a key reason why it's still likely to remain a top holding even with the CEO change at Berkshire.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
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04.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
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04.08.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
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04.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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31.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
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29.07.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
29.07.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|75,08
|-0,23%
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