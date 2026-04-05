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05.04.2026 11:01:50
Despite Poor Reviews, ‘The Super Mario Galaxy Movie’ Is a Megahit
The animated sequel was expected to collect about $371 million worldwide over its first five days in theaters. “Kids love the movie,” a box office analyst said.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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