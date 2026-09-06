The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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06.09.2026 15:15:00
Despite Revenue Skyrocketing More Than 100%, Nvidia Stock Trades at 24 Times Forward Earnings. Is the Market Warning Investors About What's to Come?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) recently announced results that crushed Wall Street estimates. Its sales surged 106% year over year to $96.2 billion. Diluted earnings per share were up by an even better 128%.It looks like the leading artificial intelligence (AI) business can do no wrong. Momentum continues to be on its side. Nvidia has possibly been the biggest winner in the ongoing AI infrastructure build-out.And it shows, as shares have jumped 920% in five years (as of Sept. 3). This company has established itself as the world's most valuable enterprise.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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