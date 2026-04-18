Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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18.04.2026 04:01:00
Despite Rising 14% This Week, This "Magnificent Seven" Stock Remains My Least Favorite
Shares of tech giant Microsoft (NASDAQ: MSFT) climbed about 14% this week, recovering some lost ground after a sluggish start to the year.But despite the stock's recent strong performance, I am still not interested in buying.At first glance, there's a lot to like in Microsoft's most recent financial results, including strong top- and bottom-line growth. Yet emerging competitive challenges and shifting financial dynamics ultimately make this stock my least favorite among its "Magnificent Seven" peers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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