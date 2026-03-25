Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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25.03.2026 02:20:00
Despite Rising More Than 300% in 1 Year, Micron Stock Looks Cheap. But Is It a Buy?
Shares of Micron Technology (NASDAQ: MU) have been on a historic run. As of this writing, the stock is up more than 300% over the past 12 months, riding an extraordinary wave of demand for specialized memory chips powering artificial intelligence (AI) data centers.What's wild, however, is that despite the stock's wild run-up, Micron's valuation still looks attractive. And it looks downright cheap when considering analysts' consensus earnings forecast for the next 12 months.But investors need to think longer term. How long can this supply demand imbalance last? And how long can Micron command such incredible pricing power? The unknowns surrounding these questions may help explain why the stock has been under pressure more recently (shares are down more than 14% in one week), despite the company posting incredible fiscal second-quarter results.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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