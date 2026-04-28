Transition Aktie
WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8
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28.04.2026 11:04:31
Despite Trump’s Demands, His Fed Pick Is Unlikely to Get a Quick Rate Cut
The Federal Reserve is expected to hold interest rates steady this week as Jerome H. Powell presides over what is likely to be his last meeting as chair.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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