|
10.04.2026 08:15:43
Destatis bestätigt Anstieg HVPI-Inflation auf 2,8 Prozent im März
DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im März wie erwartet deutlich zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent und lag um 2,8 (Februar: 2,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der nationale Verbraucherpreisindex stieg um 1,1 Prozent auf Monats- und 2,7 (1,9) Prozent auf Jahressicht. In beiden Fällen wurden die Ergebnisse der vorläufigen Schätzung wie erwartet bestätigt.
Energie verteuerte sich auf Jahressicht um 7,2 Prozent, nachdem die Jahresveränderungsrate im Februar noch mit 1,9 Prozent negativ gewesen war. Kraftstoffe verteuerten sich um 20,0 Prozent und leichtes Heizöl um 44,4 Prozent. Haushaltsenergie verbilligte sich dagegen um 1,2 Prozent. Nahrungsmittel kosteten 0,9 (1,1) Prozent mehr als vor Jahresfrist.
Ohne Energie und Nahrungsmittel stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 2,5 (2,5) Prozent. Dienstleistungen verteuerten sich um 3,2 Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cbr
(END) Dow Jones Newswires
April 10, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.