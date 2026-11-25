Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im dritten Quartal weiter abgeschwächt, und zwar deutlicher als vom Statistischen Bundesamt (Destatis) vorläufig geschätzt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent und lag kalenderbereinigt um 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Vorläufig hatten die Statistiker einen BIP-Anstieg von 0,2 Prozent gemeldet.

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November 25, 2026 02:05 ET (07:05 GMT)