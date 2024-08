Destatis veröffentlicht Einzelhandeldaten im Laufe des Tages - IT-Probleme

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Statistische Bundesamt (Destatis) wird die Daten zur Umsatzentwicklung in Groß- und Einzelhandel im Mai im Laufe des heutigen Freitags veröffentlichen. Wie Destatis weiter mitteilte, handelt es sich zunächst nur um die weder kalender- noch saisonbereinigten Ursprungsdaten. Gleiches gilt für die Umsätze im Dienstleistungssektor im April.

"In Kürze folgen die Ergebnisse im Kfz-Handel und Gastgewerbe für den Berichtsmonat Mai 2024 sowie sukzessive weitere Ergebnisse der fünf Bereiche der Handels- und Dienstleistungsstatistik (Großhandel, Einzelhandel, Kfz- Handel, Dienstleistungsbereich, Gastgewerbe)", heißt es in einer Mitteilung. Sobald der Anschluss an die aktuellen Berichtsmonate erfolgt sei, werde auch die übliche Ergebnisveröffentlichung in Pressemitteilungen (einschließlich Kalender- und Saisonbereinigung) wieder aufgenommen.

"Die Veröffentlichungstermine werden rechtzeitig in der Wochenvorschau für Pressemitteilungen sowie im Veröffentlichungskalender bekannt gegeben."

Als Grund für die Verzögerung der Veröffentlichungen gab Destatis "IT-Problemen bei einer umfangreichen Umstellung der Statistiken zur Erfüllung neuer Datenanforderungen der Europäischen Union" an.

Für die privaten Konsumausgaben im zweiten Quartal, die die Einzelhandelsumsätze beinhalten, hatte Destatis in dieser Woche einen Rückgang um 0,2 Prozent gemeldet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war um 0,1 Prozent gesunken. Manche Volkswirte hatten auch unter Verweis auf gestiegene Reallöhne gehofft, dass das BIP leicht steigen würde.

