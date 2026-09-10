Destination XL Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Destination XL Group veröffentlichte am 09.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 111,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 115,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at