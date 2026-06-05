Destination XL Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Destination XL Group hat am 03.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Destination XL Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,08 Prozent zurück. Hier wurden 103,3 Millionen USD gegenüber 105,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at