26.11.2025 06:31:28
Destiny Media Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Destiny Media Technologies hat am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 USD. Im Vorjahr waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4,52 Millionen USD gegenüber 4,42 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
