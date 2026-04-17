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17.04.2026 06:31:29
Destiny Media Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Destiny Media Technologies veröffentlichte am 14.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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