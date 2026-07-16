Destiny Media Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Destiny Media Technologies präsentierte am 14.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,96 Prozent auf 1,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Destiny Media Technologies 1,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at