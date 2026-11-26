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26.11.2026 06:31:29
Destiny Media Technologies präsentierte Quartalsergebnisse
Destiny Media Technologies hat sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Destiny Media Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Destiny Media Technologies im vergangenen Quartal 1,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Destiny Media Technologies 1,1 Millionen USD umsetzen können.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Destiny Media Technologies ein EPS von -0,070 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Destiny Media Technologies im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,26 Millionen USD. Im Vorjahr waren 4,52 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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