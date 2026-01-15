Destiny Media Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Destiny Media Technologies hat am 14.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at