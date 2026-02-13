Det Norske Oljeselskap ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Det Norske Oljeselskap ASA präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,32 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 9,82 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Det Norske Oljeselskap ASA im vergangenen Quartal 25,10 Milliarden NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Det Norske Oljeselskap ASA 33,37 Milliarden NOK umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,476 USD sowie einem Umsatz von 2,49 Milliarden USD gerechnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 NOK eingefahren. Im Vorjahr waren 31,19 NOK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 131,67 Milliarden NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 111,10 Milliarden NOK.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,909 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 10,78 Milliarden USD, befunden.

