Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
20.10.2026 15:01:25
Detaillierte 3D-Aufnahmen: Google darf Satellitenbilder von Grundstück nicht veröffentlichen
Ein Mann aus Frankfurt wehrt sich erfolgreich dagegen, dass sein Wohnhaus bei den Google-Diensten Maps und Earth zu sehen ist. In dem Fall zeigten die Bilder auch den Teil des Grundstücks, der von der Straße nicht zu sehen ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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