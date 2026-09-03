Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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03.09.2026 20:40:11
Details noch unklar: VW-Aufsichtsrat stimmt Sanierungsplan des Vorstands zu
Die Bewertung der Sparpläne des VW-Vorstands durch den Aufsichtsrat war mit Spannung erwartet worden. Im Mittelpunkt stehen die Zukunft von vier deutschen Werken und ein Abbau von Zehntausenden Arbeitsplätzen. Nun gibt es ein einstimmiges Votum.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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