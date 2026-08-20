Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Nach Verlustmeldung
|
20.08.2026 16:25:00
Details zur tiefgreifenden Restrukturierung bei Kapsch TrafficCom - Aktie im Minus
Gläubiger verlangen laut dem Bericht, in dem sich das Unternehmen laut "trend" nicht äußern wollte, Verkäufe von Assets. Solche wurden zuletzt auch schon mit der deutschen Tochter Tolltickets eingeleitet. Wie berichtet soll das endgültige Sanierungskonzept bis September stehen. Zuletzt gab es eine "Standstill-Vereinbarung" mit den Gläubigern bis März 2027.
Für Kapsch Trafficcom läuft es schon länger nicht rund. Der Umsatz im Geschäftsjahr 25/26 sanken gegenüber dem Jahr davor von rund 530 auf 431 Mio. Euro, unterm Strich vergrößerte sich das Minus auf fast 19 Mio. Euro (2024/25: minus 6,9 Mio. Euro). Die Firma beschäftigt laut Eigenangaben rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in mehr als 25 Ländern tätig. Angeblich steht das Nordamerika-Geschäft auf dem Prüfstand.
Die Kapsch TrafficCom-Aktie verliert an der Wiener Börse am Donnerstag zeitweise 1,89 Prozent auf 4,66 Euro.
APA
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|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|09.03.18
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Kapsch TrafficCom AG
|4,74
|-0,21%
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