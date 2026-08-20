Kapsch TrafficCom Aktie

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WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

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Nach Verlustmeldung 20.08.2026 16:25:00

Details zur tiefgreifenden Restrukturierung bei Kapsch TrafficCom - Aktie im Minus

Details zur tiefgreifenden Restrukturierung bei Kapsch TrafficCom - Aktie im Minus

Nachdem die börsennotierte Wiener Mautanbieter Kapsch TrafficCom fürs Vorjahr neuerlich einen Verlust gemeldet hat, werden nun Details zur angekündigten, tiefgreifenden Restrukturierung der Firma bekannt.

Anfang August hat die Familie Georg Kapsch etwa ihre Aktien - rund 60 Prozent des Unternehmens - verpfändet, um die Geldgeber bei Laune zu halten, schreibt das Magazin "trend". Zudem könnte auf Druck geldgebender Banken Sanierer Markus Richter in den Aufsichtsrat einziehen.

Gläubiger verlangen laut dem Bericht, in dem sich das Unternehmen laut "trend" nicht äußern wollte, Verkäufe von Assets. Solche wurden zuletzt auch schon mit der deutschen Tochter Tolltickets eingeleitet. Wie berichtet soll das endgültige Sanierungskonzept bis September stehen. Zuletzt gab es eine "Standstill-Vereinbarung" mit den Gläubigern bis März 2027.

Für Kapsch Trafficcom läuft es schon länger nicht rund. Der Umsatz im Geschäftsjahr 25/26 sanken gegenüber dem Jahr davor von rund 530 auf 431 Mio. Euro, unterm Strich vergrößerte sich das Minus auf fast 19 Mio. Euro (2024/25: minus 6,9 Mio. Euro). Die Firma beschäftigt laut Eigenangaben rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in mehr als 25 Ländern tätig. Angeblich steht das Nordamerika-Geschäft auf dem Prüfstand.

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verliert an der Wiener Börse am Donnerstag zeitweise 1,89 Prozent auf 4,66 Euro.

APA

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Weitere Links:

Kapsch TrafficCom trennt sich von Mehrheit an deutscher Tochter tolltickets - Aktie deutlich höher

Bildquelle: Kapsch TrafficCom

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20.08.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
21.05.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
17.02.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
24.11.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
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Kapsch TrafficCom AG 4,74 -0,21% Kapsch TrafficCom AG

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