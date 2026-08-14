DETALION GAMES Spolka Akcyjna Bearer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DETALION GAMES Spolka Akcyjna Bearer hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,03 PLN. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,030 PLN je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at